Espanya pretén aconseguir la cosobirania de Gibraltar amb el Brexit

Madrid i Londres fa mesos que negocien la futura situació del 'peñón'

Redacció | El Regne Unit i la UE han anunciat aquest dilluns un principi d'acord pel 'brexit' que finalment sembla que serà més tou del que podria haver estat. D'aquesta manera, s'estableix un període de transició per desenganxar-se de Brussel·les que anirà des del 29 de març de l'any que ve fins al desembre del 2020, quan Londres abandonarà definitivament el paraigua de la UE.

El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb el primer ministre britànic, David Cameron

I aquí entra en joc Gibraltar. Ara per ara, tant el Regne Unit com des del mateix peñón s'ha venut aquest espai de transitorietat com a territori britànic. Però des de fa molt temps, Espanya proposa com a única solució la cosobirania del territori per tal que gaudeixi de les condicions que ha tingut fins ara.

Madrid està centrat, des de fa mesos, en les negociacions bilaterals amb Londres per avançar en aquesta línia, per crear espais doncs de cosobirania, com per exemple la gestió compartida de l'aeroport primer i més tard, és clar, la cosobirania efectiva, que és l'aspiració anhelada per Espanya.

Així, el Gobierno no tenia, de moment, la intenció de vetar l'acord complex del Brexit només per deixar a Gibraltar fora de la transitorietat. Fins a la completa desconnexió, el Regne Unit mantindrà el seu estatus com a membre de la UE, però no tindrà veu mentre es negocia una nova relació política i comercial entre les dues parts.

Ara per ara, els europeus que viuen al Regne Unit mantindran els mateixos drets, igual que els britànics residents a països de la UE. El que passarà però a partir del 2021, encara és una incògnita.

