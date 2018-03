JxCat titlla ''d’especulacions'' la candidatura de Turull

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 10:50 h

Afirma que el candidat és Jordi Sánchez, “no hi ha res més”

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | La jornada d’avui té un nom propi, Jordi Turull. El qui fou portaveu i conseller de la presidència és el ‘pla C’ de Junts per Catalunya si el Tribunal Suprem decideix tombar la investidura de Jordi Sánchez.

Celebració a Junts per Catalunya a l'hotel on han seguit la nit electoral amb Elsa Artadi, Eduard Pujol i els consellers destituïts Josep Rull i Jordi Turull aplaudint © Violeta Gumà Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Jordi Turull, Junts per catalunya

Tot i que la consellera legítima, Meritxell Serret, ha afirmat que aquesta informació és certa, segons ha pogut saber directe!cat, l’opció Turull, ara mateix, és una "especulació”: “El candidat a proposta del president Puigdemont és Jordi Sánchez, no hi ha més". De fet, Serret ha matisat al seu perfil de Twitter el que minuts abans havia confirmat: “Ha estat confusió meva fruit de les publicacions a la premsa. Creia que JxC l'havia proposat formalment i per això he expressat la meva opinió sobre en Jordi Turull. El candidat és qui proposa JxC i és Jordi Sánchez”.



La celeritat i la tensió davant la decisió que avui pot, o no, emetre el Tribunal Suprem està provocant una sèrie d'especulacions que, segons les fonts consultades, permeten un "ball de noms" que responen més a "especulacions" que no pas a decisions preses.