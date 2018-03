Urdangarin podria viure el seu últim mes en llibertat

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 12:00 h

L'ex duc de Palma va ser condemnat fa un any a una condemna de sis anys i tres mesos de presó

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La tranquil·litat d'Iñaki Urdangarin passejant pels carrers de Suïssa pot tenir els dies comptats. El Tribunal Suprem abordarà aquest dimecres, ni més ni menys que un any després que l'Audiència de Palma el condemnés a sis anys i tres mesos de presó, la revisió d'aquella sentència.

D'aquesta manera es decidirà i es coneixerà la sentència definitiva que s'imposa al marit de la infanta Cristina i a 16 acusats més.



Així comença el compte enrere per l'ex duc de Palma, que té per davant una espera d'aproximadament un mes per saber què decidiran sobre el seu futur els cinc magistrats que tenen al seu davant de tota la documentació del cas Nóos.

La vista començarà dimecres a les 10 del matí però després d'escoltar els arguments de totes les parts, la deliberació pot tardar dies.



Segons apunten "la resolució es preveu complicada" i podria fer que finalment, s'enviés a presó a Urdangarin en cas que es compleixi amb la condemna existent o bé augmenti, segons demani la Fiscalia.

Notícies relacionades