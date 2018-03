La Fiscalia demana llibertat sota fiança per Forn de 100.000€

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 11:20 h

Sànchez demana sortir per al ple d'investidura davant del Tribunal Suprem

Redacció | La Fiscalia ha demanat llibertat sota fiança de 100.000 euros perquè Joaquim Forn pugui sortir de la presó. És l'únic sobre el que s'ha pronunciat aquest dimarts durant la vista per a resoldre el recurs d'apel·lació al Tribunal Suprem.

El ministeri públic canvia de criteri i, per primer cop, rebaixa la mesura cautelar de la presó preventiva. Fonts present a la sala, han explicat que el fiscal no ha intervingut i que simplement, al final, ha dit que sol·licitava la fiança "per imperatiu legal i seguint instruccions del fiscal general de l'Estat".



A la sala no hi ha estat present el conseller destituït, que a darrera hora ha decidit no assistir a la vista i no l'han traslladat des dels calabossos de l'Audiència Nacional. En les properes hores, els tres magistrats hauran de prendre una decisió.



Fins ara, tots els intents de la defensa de Forn s'havien fet davant el jutge instructor, Pablo Llarena, que s'havia negat a deixar-lo en llibertat. Ara, la decisió està en mans de la sala i el ponent de la interlocutòria serà Miguel Colmenero. El més probable és que la decisió de la sala no es conegui aquest dimarts. Per la seva banda, l'acusació popular de VOX manté que existeix risc de reiteració delictiva i que ha de seguir entre reixes.



Una vista de 40 minuts



La vista ha durat 40 minuts i bona part s'ha centrat en la intervenció del lletrat de la defensa (que ha parlat una mitja hora). Al final de la vista, i de manera lacònica, el fiscal ha sol·licitat llibertat de 100.000 euros sota fiança per a Forn i ha reconegut que ho fa seguint les ordres del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.

És la primera vegada que el ministeri públic rebaixa la petició de presó preventiva. Està per veure, doncs, si els magistrats de la sala d'apel·lacions atendran al canvi de criteri de la fiscalia o mantindran el conseller destituït empresonat, on s'hi troba des del 2 de novembre.

