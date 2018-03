Iceta insisteix que ni Puigdemont, ni Sánchez, i ara tampoc Turull, poden presidir la Generalitat

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 12:30 h

@JoanSole_ | El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha mullat sobre la possibilitat que Jordi Turull, el conseller legítim de presidència, pugui ser el 'pla C' de Junts per Catalunya si el jutge Llarena nega que Sánchez pugui presentar-se a la investidura.

Si ja sabíem que el socialista s'oposava a la presidència de Carles Puigdemont perquè no pot governar des de Brussel·les, i a la de Jordi Sánchez, expresident de l'ANC, perquè resta empresonat, avui ha negat la possibilitat a què Jordi Turull pugui ser la tercera opció de les forces republicanes per liderar l'executiu.

Segons el socialista, ell "tampoc el posaria" perquè, sosté, "no sé quan hi haurà sentència ni quina serà, però serà a finals d'any i no pots tenir una persona que ha de treballar amb els seus advocats, i on tot el que digui i faci pot ser interpretat a la llum d'un procés judicial. Per tant, no té plena capacitat d'actuar".