Puigdemont i els consellers exiliats viatgen lliurement per Europa

Dinamarca, Suïssa, Regne Unit, Àustria, Alemanya i Finlàndia són algunes de les parades que ha fet el Govern legítim

Redacció | Carles Puigdemont va desplaçar-se el 22 de gener de Bèlgica a Dinamarca per una conferència a la Universitat de Copenhaguen i allà ja va deixar clar que no seria l'últim. De fet, l'objectiu de Puigdemont passa per internacionalitzar la causa independentista i els abusos del Gobierno a Catalunya.

Puigdemont es troba aquests dies a Suïssa i des d'allà ha anunciat ja el pròxim viatge: Finlàndia. Hi anirà aquesta mateixa setmana. El president legítim visitarà el parlament finlandès i també impartirà una conferència a la Universitat d'Helsinki.

Abans d'abandonar Suïssa, està previst però que Carles Puigdemont i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel mantinguin una trobada per parlar de la situació actual

Puigdemont no ha viatjat sol a Suïssa. La consellera Meritxell Serret també l'ha acompanyat i junts van coincidir ja per primera vegada amb la 'cupaire', que el mes de febrer va optar també per l'exili.

Així, s'ha demostrat que per Europa pot circular lliurement. I entre tots els consellers exiliats, ja són set els països que han visitat.



Més mobilitat per Europa



Per altra banda, Clara Ponsatí que resideix a Londres i imparteix classes a la Universitat de Saint Andrews, ha viatjat aquest cap de setmana a Àustria per participar en un seminari sobre l'autodeterminació i aquest dimarts serà a Munic, Alemanya.





La "incomoditat" del Gobierno



Els moviments de Puigdemont i dels consellers a l'exili no deixen indiferent al Gobierno. El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha admès aquest dilluns que l'activitat internacional del president Carles Puigdemont li genera "certa incomoditat".



Malgrat aquestes declaracions, el ministre ha volgut concretar que és només "per aquesta espècie de circ ambulant que està desenvolupant".



Ara bé, Dastis ha volgut deixar ben clar que el Gobierno té una preocupació "no excessiva". "De moment ho veiem en la seva justa mesura", ha dit Dastis en just després de participar en el Consell de Ministres de la UE a Brussel·les. Lluís Puig s'ha desplaçat breument cap als països Baixos i Luxemburg.

