President per Setmana Santa? ERC demana als seus diputats que cancel·lin els viatges

Els republicans compten poder celebrar el ple la setmana vinent i treballen amb l’escenari de fer president Turull tot i no tenir encara una proposta formal per part de JxCat

Redacció | Esquerra Republicana de Catalunya treballa amb un calendari que situa el ple d’investidura en la setmana vinent. Tant és així, que la direcció ha traslladat una directriu als seus diputats a la reunió del grup parlamentari d’aquest dimarts on, segons ha pogut saber l’ACN, els han demanat que no facin plans per marxar de Catalunya per Setmana Santa i que, si tenien viatges i vols previstos, els anul·lin.

Els diputats d'ERC Ernest Maragall, Carme Forcadell, Ferran Civit i Òscar Peris, arribant a la reunió del grup parlamentari © ACN Comparteix Tweet

Amb aquesta recomanació, els republicans volen assegurar-se que, si com tot apunta el nom de Jordi Sánchez acaba caient de la candidatura a la presidència de la Generalitat, JxCat pugui presentar-los formalment un altre nom i el ple d’investidura es pugui celebrar el més aviat possible.



Tenint en compte els tempos habituals del Parlament i dels partits –també els de la CUP-, la ronda de contactes que Roger Torrent hauria de fer, i el temps previ necessari a la convocatòria del ple, els republicans compten que la investidura podria arribar a celebrar-se a meitat de la setmana vinent, i que la segona sessió per poder investir un candidat amb majoria simple fos en alguns dels dies festius o del cap de setmana.



És per això que, en previsió que el calendari es pugui retardar un parell de dies, ERC ha demanat als seus que durant tota la Setmana Santa estiguin disponibles per a assistir al Parlament a escollir un president de la Generalitat.



En aquest sentit, fonts d’Esquerra asseguren a l’ACN que JxCat no els ha fet arribar formalment cap nom alternatiu al de Sánchez, però que tant la direcció del partit com el grup parlamentari treballen amb la possibilitat d’investir Jordi Turull. I es que el seu ha estat el nom que més força ha pres en els darrers dies i els republicans veurien amb bons ulls la seva candidatura. Tot i això, Esquerra insisteix que la decisió final d’escollir un nom és de JxCat.



"Abans de les vacances de Setmana Santa"



El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha afirmat que es treballa amb la hipòtesi que la investidura del president de la Generalitat sigui "abans de les vacances de Setmana Santa", és a dir, abans de divendres 30 de març. En declaracions als passadissos del Congrés, Tardà no ha parlat de noms i s'ha limitat a dir que serà "amb un candidat que faci possible tenir govern".



"Sempre hem defensat que Catalunya necessita un govern efectiu que tradueixi la titànica victòria de l'independentisme", ha afegit. Preguntat per la possibilitat que el conseller cessat Joaquim Forn surti de presó després que la Fiscalia n'hagi demanat llibertat sota fiança, Tardà ho ha celebrat però ha afegit que la justícia espanyola està més a prop de la "crueltat" que d'impartir justícia.

