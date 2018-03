Eduard Pujol acaba amb les especulacions: ''Jordi Turull no és el nom'' de JxCat

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 13:55 h

Tots els diputats del grup són possibles candidats, segons Pujol

Redacció| Jordi Turull no és "el nom" de JxCat. Ho ha dit als mitjans -davant el Tribunal Suprem- el portaveu adjunt de la candidatura, Eduard Pujol, que ha viatjat avui a Madrid per donar suport a l'encara candidat a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, en la seva declaració davant el jutge Pablo Llarena. En la compareixença a la sala d'apel.lacions del Suprem, la seva defensa ha comunicat la intenció del diputat de deixar l'acta les properes setmanes; la qual cosa ha disparat les especulacions (la mateixa Meritxell Serret ho ha dit, rectificant posteriorment) sobre la possibilitat que Jordi Turull sigui el nou candidat de JxCat.

Després que la justícia espanyola hagi vetat -doncs- dos candidats de la llista independentista més votada, JxCat assegura que Turull "no és el tercer candidat". Segons ha explicat Pujol, encara han de "parlar" qui es proposa per substituir Sànchez i ha dit que -de moment- "tots els diputats del grup" són candidats.També ha assegurat el portaveu adjunt de JxCat que l'objectiu principal és "continuar fent el que calgui per no anar a eleccions". Segons ell, la "garantia" per formar Govern i implementar la República és una presidència de JxCat i -"tot i que portem uns mesos en que sempre es va confirmant la pitjor de les hipòtesis"- l'escenari en que Jordi Sànchez "s'obre a la possibilitat de deixar l'activitat política" demostra la seva voluntat."Pels que diuen que hem estat inflexibles, cal recordar que "Sànchez seria el segon candidat a la presidència de Jxcat que no pot fer efectius els seus drets", ha sentenciat Pujol. I és que, per a ell -tot i que la renúncia del número dos de la seva llista encara no està fixada al calendari- Sànchez "renuncia a la vida política per la pressió judicial".