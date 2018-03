Denuncien que la candidatura de Domènech incompleix el reglament de Podem

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 15:30 h

La també candidata a dirigir el partit, Celia Cánovas, exigeix la impugnació

Redacció | Polèmica amb la candidatura del coordinador general de Catalunya en Comú, Xavi Domènech, per liderar Podem. Segons la senadora d'En Comú Podem i també candidata a dirigir el partit, Celia Cánovas, ha denunciat que la candidatura de Domènech xoca amb el reglament d'incompatibilitats de la formació. "No entenc que un senyor que és el coordinador d'un altre partit pugui ser secretari general de Podem", ha criticat.

"Amb quin criteri governarà els dos partits?", ha insistit Cànoves en una entrevista a Nació Digital, que afegeix: "Com sabem que Domènech defensarà els interessos de Podem i no els de Catalunya en Comú".



Precisament, Cànoves va presentar dos recursos al comitè electoral de Podem per impugnar la candidatura de Domènech, perquè, segons afirma, xoca amb el reglament d'incompatibilitats del partit.



El reglament estableix que "existirà incompatibilitat per al sufragi passiu pels membres o afiliats, o els que ho hagin sigut en un passat immediat, d'altres organització polítiques, l'acció publica o institucional de les quals divergeixi dels objectius polítics de Podem".



Via lliure a Domènech



El Comitè electoral ha desestimat, "com era d'esperar" segons Cánovas, els recursos i dona via lliure a la candidatura de Domènech. Tot i això, Cánovas no es rendeix i adverteix que té "més vies per seguir".







Aun no han contestado a otro recurso aunque imagino cual será la respuesta. Utilizaré los medios legales pertinentes para exigir la restauración de una situación injusta. Alguien debe rectificar! https://t.co/zD164kuGRZ — Celia Cánovas Essard (@CanovasCelia) 19 de març de 2018 Fonts de la candidatura del coordinador general de Catalunya En Comú, han assegurat a El Independiente que la petició d'impugnació no té sentit perquè Domènech "és una persona totalment vinculada al partit i no existeix cap incompatibilitat".

Crítica amb Iglesias



La senadora de Podem s'ha mostrat molt crítica amb la cúpula estatal de Podemos. "No és normal que Iglesias avali així Domènech", ha dit Cànoves en l'entrevista a Nació Digital.



En aquest sentit, ha assegurat que l'òrgan estatal "no està respectant la seva imparcialitat" i ha criticat que es faci política catalana des de Madrid.



D'altra banda, ha afirmat que els cercles de Podem no acceptaran una confluència amb els comuns."Només ho accepten els membres de la gestora, que no són tants, i els seus cercles afins. Però et passeges per altres cercles del territori, i la gran majoria no hi estan d'acord i es posen les mans al cap. I aquests cercles acabaran marxant", ha reblat Cànoves.

