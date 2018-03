The Washington Post destrossa la #MarcaEspaña amb un contundent article sobre la llibertat d'expressió

Però és que, a més, també parla d'altres casos com els dels titellaires, el de Cassandra Vera i la recent censura a Arco amb una obra d'art on es mostraven els presos polítics.

L'article s'ha publicat en la versió en paper però també en digital on hi adjunta fotos i vídeos dels cantants i asseguren que "podrien ser les seves últimes actuacions". També recull les impressions que els ofereixen els artistes, posicionant-se clarament: "Aquests artistes ara es veuen a si mateixos com la nova avantguarda de la llibertat d'expressió a Europa: llancen rimes sobre AK-47 a palau i dirigents marxistes-leninistes a les barricades, mentre condemnen la família reial espanyola com una colla corrupta de capos de la màfia i assassins d'elefants" assegura el text, firmat pels periodistes William Booth i Pamela Rolfe.