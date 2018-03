Llarena no en té prou i ara vol investigar secretament una suposada malversació en l’1-O

En l'escrit, el jutge sol·licita a la Guàrdia Civil que aporti els documents i d'altres "elements objectius" amb els que basa l'informe sobre les despeses públiques per celebrar el referèndum.Concretament, demana al Grup de Delinqüència Econòmica i Tecnològica de l'institut armat que li remetin les proves amb les que basava les acusacions de malversació. Llarena també ordena obrir una peça separada i la declara secreta durant un mes.Per tant, durant aquest període podrà ordenar noves diligències sense que se'n faci públic el contingut o a les persones a les que es dirigeixen.

