El principal diari suec ho té clar: ''Espanya és un Estat autoritari''

"Europa no es va despertar" davant la repressió amb "violència física" durant l'1-O

Redacció | La repressió de l'Estat espanyol a Catalunya durant l'1-O i la regressió de drets i llibertats a tot el territori espanyola ha arribat fins a Suècia. Els líders independentistes han posat en escac el Gobierno de Rajoy i la Fiscalia viatjant per països d'Europa amb la finalitat d'internacionalitzar el procés català i denunciar la vulneració de drets.



Amb tot, cada cop més mitjans de comunicació internacionals es fan ressò de les violacions de drets i llibertats a l'Estat. Precisament, el diari suec amb més difusió d'Escandinàvia ha publicat un dur article sobre l'autoritarisme d' Espaya on menciona, també, la repressió amb "violència física" durant la jornada de l'1-O i lamenta que "Europa no es va despertar".

"El problema és que sigui Suècia o la UE semblen estar especialment interessades a no veure el que està passant a Espanya: convertir-se en un estat autoritari on la llibertat d'expressió es tracta com un assumpte local", denuncia l'article publicat al diari suec Aftonbladet i que recull El Nacional.



Retrocés en llibertat d'expressió



Sota el títol "El futur d'Espanya: un estat autoritari en què s'abandona la llibertat d'expressió", l'article explica alguns casos com el de la persecució de la tuitaire Cassandra Vera per una broma sobre l'assassinat del franquista Luis Carrero Blanco.



En aquest sentit, apunta que Espanya és una democràcia des del 1978 però té problemes de salut clars 44 anys després.



Cita altres exemples com les actuacions dels tribunals contra periodistes, artistes, músics i titellaires, i de l'anomenada llei mordassa. També recorda la condemna a Espanya per violar la llibertat d'expressió del Tribunal d'Estrasburg sobre la crema de fotos del Rei.

