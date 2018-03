El vergonyós teatre dels ultres unionistes que volen detenir Puigdemont vestits de Guàrdia Civil

Segons publicava ahir el pamflet propagandístic 'Las Voces del Pueblo' , càrrecs de l'executiva de la plataforma ultra haurien viatjat avui a Brussel·les traslladant "provisionalment" el seu "campament Tabarnés" -que han muntat a la plaça Catalunya de Barcelona durant les darreres setmanes- fins a Waterloo. La comitiva la liderarà el president de DUE, Jaime Vizern López.La seva idea és disfressar-se de Guàrdies Civils a la ciutat belga on està exiliat Carles Puigdemont i representar la seva "detenció i extradició a Espanya". Segons ells, el que volen és mostrar el "ridícul de la Republiqueta simbòlica del separatisme i altres performances antidemocràtiques".Cal recordar que, segons el Codi Penal de l'Estat espanyol, aquelles persones que exerceixin "actes propis d'una autoritat o funcionari públic" s'exposen a una pena de presó d'un a tres anys: cal anar, doncs, amb compte amb disfressar-se de Guàrdia Civil i -sobretot- de tractar de passar per ells encara que sigui de manera satírica. Bèlgica ofereix als ultres d'UDE més llibertats que la seva estimada Espanya.

