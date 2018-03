La CUP podria votar 'No' i forçar eleccions

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 05:00 h

Sectors cupaires apostarien per votar 'No' a la investidura si la proposta de candidat no té prou garanties d'implementar la República i s'hi afegeix la dimisió de Puigdemont i Comín

Un candidat massa poc compromès per part de JuntsxCat i ERC obriria les portes a un 'No' contundent de la CUP, postura que inhabilitaria la possible renúncia de Puigdemont i Comín com especulen uns sectors del PDECAT. El que ha passat en les darreres hores, filtracions interessades, renuncies i negociacions paral·leles obririen la porta a un plantejament més contundent per part de la força anticapitalista, predisposada a anar a unes noves eleccions ja que, tenen poc a perdre i d'aquesta manera es clarifica el panorama independentista.

No és un problema de noms, la clau gira al voltant del programa de Govern, la dimisió de Puigdemont no agrada a la CUP

Dirigents de la CUP no volen ser còmplices d'un Govern que s'oblidi de la República, i malgrat que varen decidir una abstenció, no els hi agrada que PDECAT i ERC avalin la renúncia de Puigdemont i Comin, preferirien una desobediència ni que fos petita d'acceptar el vot delegat.

Les darreres filtracions interessades amb el nom de Turull mentre encara estava viu el nom de Sánchez ha molestat

Demanen a la direcció una reconsideració si el candidat proposat no ofereix prou garanties de caminar per implementar la República, delegar el vot de Puigdemont i Comín els hi donaria garanties, una renúncia d'aquests dos diputats podria comportar un 'No' rotund de la CUP.

Cada cop més, els cupaires veuen millor unes noves eleccions

Consideren que tenen poc a perdre i molt a guanyar, ja que facilitaria un aclariment entre les forces independentistes. La situació obligaria a ERC, el PDECAT i Junts per Catalunya a clarificar els seus objectius i oferir als electors programes electorals molts clars.

