[Àudio] Iceta: el règim del 78 és ''el millor que hem conegut''

El socialistes rebutjaran al Congrés -amb PP i C's- jutjar els crims del franquisme

Redacció| Per a Miquel Iceta, líder del PSC, el règim del 78 és "el millor que hem conegut" i una "benedicció en termes històrics per a Espanya". Ho ha dit aquest matí a Onda Cero, on ha parlat sobre el rebuig dels socialistes a la proposta d'ERC al Congrés per jutjar els crims del franquisme modificant la llei d'amnistia del 77.

Iceta: el règim del 78 és ''el millor que hem conegut'' pic.twitter.com/xpWkSRE4nD — directevideos (@directevideos) 20 de març de 2018

"Pensar ara en amnisties o en la necessitat de canviar la història... En fi, si no són capaços de canviar el present, com volen canviar el passat?", s'ha excusat el dirigent socialista, que amb aquesta decisió torna a actuar en sintonia amb el PP i C's. I ha afegit: "No acabo de saber ben bé per què estan ficats en això. Deu ser alguna cosa relacionada amb allò que en diuen 'el règim del 78', que per a mi no només és el millor que hem conegut, sinó una benedicció en termes històrics per a Espanya".El terme 'règim del 78' ha anat prenent força els darrers anys en amplis sectors de l'esquerra per criticar l'essència continuista de l'anomenada transició espanyola, que no va castigar la dictadura franquista; però sembla que el socialisme català no s'hi sent identificat. Al llarg de l'entrevista, Iceta ha deixat també clar que la repetició d'eleccions a Catalunya seria un escenari "molt dolent" i ha lamentat que hi hagi un "intent que parlem molt de qüestions judicials i legals quan s'està perdent el sentit comú".