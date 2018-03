El 155 controla el Twitter dels Mossos

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 18:30 h

Desapareix misteriosament un tuit que desmentia una notícia de la caverna

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El 155 controla el perfil oficial de Twitter dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la principal conclusió a la qual es pot arribar després que hagi desaparegut misteriosament i sense cap explicació un tuit fet pel cos policial català que desmentia una notícia de la caverna.

Els fets

Tot ha començat per una notícia difamatòria inventada des de la caverna. El diari de Eduardo Inda, OkDiario, creava una notícia on senyalava 4 comandaments dels Mossos independentistes que s'han salvat de la allissada del 155. La resposta del cos policial català no s'ha fet esperar i, des del seu perfil oficial de Twitter, els Mossos han desmentit la publicació i aportaven una dada demolidora que desprestigiava del tot la notícia i, un cop més, el diari: un dels comandaments senyalats per la publicació ultra espanyola, David Piqué, va traspassar per una mort sobtada l'any 2016. Però s'afirmava que estava al capdavant de les comunicacions de l'1-O.

El tweet ha estat esborrat.

Aquest tuit però, no deu haver caigut gaire bé al departament d'interior espanyol. La notícia, per tant, teledirigida des del poder amb la clara intenció de desprestigiar els Mossos i crear tensions dins el cos, havia quedat totalment anul·lada. directe!cat ha contactat amb el servei de premsa dels Mossos per a preguntar el perquè d'haver esborrat el tuit. La resposta ha estat que no podien donar cap resposta i, per tant, no han pogut contestar la petició ni aportar cap informació.

El 155 sobre els Mossos





Aquest és el tuit esborrat



El cos català és una de les institucions que més ha notat el 155 i que ha patit una ràtzia més contundent per part del Gobierno. Qualsevol cosa que s'escapi del control d'Interior és represaliada. És del tot possible, doncs, que el tuit que desmentia la caverna hagi causat una forta enrabiada i s'hagi produït una trucada demanant que s'esborrés. OkDiario, a més, ha modificat la notícia.

Notícies relacionades