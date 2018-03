"La vicepresidenta espanyola de la subcomissió de DDHH a Europa compara els CDR amb la Gestapo".

"De todo tiene el secesionismo catalán: su gestapillo para espiar disidentes, sus camisas pardas para amedrentar a jueces y políticos", ha escrit en referència a un article de 'El Confidencial' basat en un informe de la Guàrdia Civil que relaciona sense cap mena de prova contundent diversos polítics i activistes de l'independentisme amb suposades cúpules dels CDR. Els Comitès de Defensa de la República no són més que un conjunt d'assemblees locals, de barri, comarcals i nacionals amb l'objectiu de defensar, en primera instància, el referèndum de l'1 d'octubre i la república catalana posteriorment.

