El Síndic de Greuges creu que la renúncia de Sánchez podria ser nul·la si es demostra que és fruit de la ''intimidació''

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 19:30 h

Diu que "un jutge no és ningú per decidir qui és o no el candidat"

Redacció| El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera que la renúncia a l'escó de diputat que ha anunciat aquest matí Jordi Sànchez -en cas d'acabar-se materialitzant- podria ser considerada nul·la si es demostrés, tal com preveu el Codi Civil espanyol, que és un acte fruit de la "intimidació" per poder obtenir la seva llibertat.

El Síndic defensa que Sànchez "és lliure" de prendre aquesta decisió però deixa clar que "un jutge no és ningú per decidir qui és o no el candidat quan hi ha hagut milions de persones que convocades a les eleccions del 21-D han anat a votar i se'ls ha de respectar el seu dret a elecció i participació, i després a aquells que han rebut l'encàrrec al ser elegides per aquests votants".Ribó ha manifestat -amb tot- "respecte absolut" a les decisions del poder judicial però ha assenyalat que, "en la mesura que puguin afectar drets fonamentals, entrem a analitzar-les" des de la Sindicatura.