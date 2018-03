El president de RTVE menteix descaradament en negar haver presentat Boadella com a president de Tabàrnia

Posteriorment, Sánchez s'ha volgut excusar per la mala praxi de la cadena pública espanyola dient que el Canal 24 Horas va presentar Boadella com a president de Tabàrnia entre cometes i -per tant, segons ell- quedant lo suficientment clar que es tractava de la manera com ell (i no la televisió) es defineix. Del que s'ha oblidat és que aquest chyron que ha esmentat, va canviar per un altre en el que es podia llegir "el president de Tabàrnia analitza la situació política i social a Catalunya". Com s'entenen les cometes aleshores?En aquest sentit, el mateix Guillaumes ha hagut de recordar a Sánchez que Tabàrnia "no existeix"; per la qual cosa aquest s'ha atrevit a comparar el fet denunciat pel diputat català amb que TV3 s'ha referit a Carles Puigdemont com a president "fins que la Junta Electoral Central els va cridar a l'ordre". El títol de president de la Generalitat es conserva fins i tot quan es deixa el càrrec.