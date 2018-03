El mitjà de comunicació públic municipal Betevé s'inventa que Graupera es presenta pel PDeCAT

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 20:30 h

Error o mala intenció?

Redacció | Avui, Jordi Graupera ha dut a terme una conferència al Teatre Victòria de Barcelona on ha posat sobre la taula les seves propostes perquè el sobiranisme guanyi les pròximes eleccions a Barcelona. Com ja es preveia, vol dur a terme unes primàries on s'esculli un únic candidat i, a més, ha anunciat que ell s'hi vol presentar i guanyar-les.

Una de les coses que ha deixat clares Jordi Graupera en començar la conferència ha estat recordar que ell no és ni forma part de cap partit malgrat haver parlat amb els candidats sobiranistes de Barcelona. La seva proposta és trobar un únic candidat republicà perquè així, segur, governarà la ciutat i ha anunciat un web on recollirà firmes per exercir pressió als partits.

Tot i això, el canal de comunicació públic (i que, per tant, ara mateix depèn dels comuns) Betevé ha fet un tuit amb un greu error, afirmar que Graupera es presentava pel PDeCAT. O ha estat una pífia o un tuit malintencionat per intentar vincular Graupera a un partit quan, justament, aquesta no era la seva intenció.





El tuit, que ha estat esborrat ben bé passats 20 minuts, fins i tot, enllaçava el perfil del PDeCAT.

