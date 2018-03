Graupera sacseja la cursa electoral a Barcelona

Graupera ha proposat que el sobiranisme es presenti unit en una sola candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent per guanyar-les. "No ens podem permetre que Colau governi els altres quatre anys", ha sentenciat Graupera, que ha remarcat que tampoc el catalanisme que ha governat fins ara.



"El poble va organitzar un referèndum, el poble pot organitzar unes primàries"

"Les primàries ens obligaran a treure tot el suc de la gent per guanyar l'alcaldia", ha explicat Graupera, que ha reconegut que "hem de forçar els partits a competir i col·laborar".

Per això, ha impulsat una recollida de signatures a través de la web primaries.barcelona per fer saber a les direccions dels partits "que volem canviar la política". "El poble va organitzar un referèndum, el poble pot organitzar unes primàries", ha sentenciat Graupera entre aplaudiments.

D'altra banda, s'ha postulat per les primàries. "Jo em vull presentar a aquestes primàries i les vull guanyar", ha confirmat Graupera, que ha afegit que "si sóc aquí, és perquè crec que me'n sortiria".





Aquesta és la web que ha anunciat @JordiGraupera i on ja podeu signar a favor d’unes primàries de tot el sobiranisme per Barcelona.https://t.co/cMtgyeMAKK — Barcelona és capital (@bcnescapital) 20 de març de 2018 "La cultura del catalanisme ha arribat al seu límit"

"La cultura del catalanisme ha arribat el seu límit", ha assegurat Graupera, que creu que l'endemà de l'1-O "la gent va deixar de ser catalanista per ser simplement catalana". "Vam ser nosaltres mateixos", ha destacat el periodista. Segons el filòsof, l'1-O es va veure que "el rei era nuu". I també "vam veure que el catalanisme no tenia els instruments o idees per entomar l'independentisme". Per això, creu que la política actual no troba la direcció per avançar. Amb tot, ha dit a les més de 3.000 persones que han omplert els seients del teatre que "necessitem una política que torni al país el que és seu i el que és seu és l'1-O", perquè, segons considera Graupera, "som lliures quan ens determinem". Amb tot, creu que "les primàries incentiven l'aparició de persones innovadores a la política", i segons el filòsof, el llegat de l'1-O és, precisament, "l'enfortiment de l'esperit democràtic". "Qui guanyi aquestes primàries, guanyarà les eleccions", ha reblat convençut el periodista.

En aquest punt, Graupera ha reconegut que una llista unitària pot anul·lar el pluralisme i adverteix que es corre el risc de convertir-se en un moviment "folklòric". Per això, proposa unes primàries obertes que pugui votar tothom i on es pugui presentar tothom per triar el millor candidat a l'Ajuntament de Barcelona.