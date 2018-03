Portades: La Razón ironitza amb la data del ple d'investidura

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 09:00 h

Les principals portades de la premsa

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La Razón ironitza amb la data del ple d'investidura al Parlament de Catalunya. "Investidura de pasión" titula el diari, que assegura que el ple se celebrarà el dimecres de Setmana Santa. El rotatiu s'avança a la compareixença del president Roger Torrent d'aquest dimecres al matí on explicarà els pròxims passos per desbloquejar el Parlament.

La portada de La Razón el 21 de març © kiosko.net Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes diaris, portades, premsa

Notícies relacionades

El rotatiu creu que Turull serà el nou candidat i recull que Forn quedarà en llibertat per ordres del Fiscal General de l'Estat. Tanmateix, assegura que Puigdemont va buscar suports de la "masoveria" per impulsar el procés.El Periódico recull que Turull és el pla c del bloc sobiranista mentre que La Vanguardia posa en el focus la possible sortida de Joaquim Forn de la presó d'Estremera.L'ABC, El Mundo i El País se centren en la filtració de dades de Facebook i la conseqüent sanció de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per l'ús de dades personals dels seus usuaris sense consentiment.