Dolors Bassa demana a la CUP ''anar tots a una''

Assegura que Jordi Turull "és una persona fantàstica, treballadora i dialogant"

Redacció | L'exconsellera Dolors Bassa ha exposat en una entrevista a Catalunya Ràdio que "demanaria a la CUP que anem tots a una". La posició oficial dels anticapitalistes, ara per ara, és l'abstenció, i no semblen acceptar la moció de confiança a mitja legislatura perquè "ens proposen una qüestió de confiança en una legislatura de gestió autonomista. La confiança la volem ara, amb un pla de govern republicà", ha assegurat aquest dimarts el diputat Carles Riera.

Bassa però ha insistit a anar "tots a una". I si ha referit també davant la proposta que hi ha sobre la taula de proposar, com a tercera opció, a Jordi Turull, després que Carles Puigdemont i Jordi Sànchez hagin fet un pas al costat.

L'exconsellera s'ha referit al pla C per formar govern però sense deixar res del tot clar: "Turull és una persona fantàstica, treballadora i dialogant. Serà molt bon president si finalment és ell". També ha volgut parlar sobre la relació entre JxCAT i ERC i ha aclarit que "ERC no posarà cap entrebanc a la persona que esculli JxCat".

Malgrat tot, Bassa ha assegurat que tot i no voler seguir al govern "seguiré treballant al Parlament". Ha detallat però que "no vull continuar al govern perquè les persones que hi estiguin han de tenir les mans i la paraula lliure".

L'exconsellera ha recordat també com es va sentir quan finalment va quedar en llibertat: "quan vaig sortir de la presó vaig estar malament, ara, em sento bé".

