La dona de Forn explica que l'exconseller ''està esperançat i content''

A Laura Masvidal li sorprendria que tornés a la política

Redacció | Laura Masvidal, la dona de l'exconseller Joaquim Forn, ha explicat a El món a RAC1 que "està esperançat i content". Ha assegurat però que "fa cinc mesos que la meva vida ha donat un tomb, però aquesta no és la causa del Joaquim" i ha recordat que "la Fiscalia necessita arguments per desargumentar tot el que han anat construint".

Durant l'entrevista també ha agraït a la gent "la força, la resistència, la queixa, la solidaritat..." i ha comentat que espera que "la fiança no sigui tan elevada com demanava la Fiscalia perquè és un espoli".

Masvidal també ha parlat de la salut de Forn: "El tractament que està fent és molt agressiu" i ha exposat que "és indemostrable que la tuberculina la tingués des de petit". "La tuberculosi ara es cura, però es contagia", ha afegit.

No creu però que Forn hagi fet un pas enrere: "Jo no diria que fa un pas enrere, ell ha fet molta reflexió i jo vaig insistir en el fet que fes un parèntesi" i ha detallat que "està intentant pair això i plantejar-se el futur des d'un altre punt de vista, però no sap quin".

Masvidal no ha descartat però que Forn pugui tornar a la política tot i que ha comentat que la sorprendria.

