L'escàndol curricular que retrata Cifuentes

El diari ha revistat la intranet de gestió d'alumnes i ha comprovat que dos anys després de cursar els estudis superiors, una funcionària d'un altre campus va entrar al sistema informàtic i va canviar els dos 'no presentat' per 'notable'. Aquestes dues assignatures sumen 27 crèdits del total de 60 que té el postgrau.



La funcionària ha explicat a el Diario.es que si ho va canviar, va ser perquè l'hi va ordenar un professor i no ha volgut revelar cap més informació . Segons el diari, aquesta funcionària tenia una foto amb Cifuentes en el seu perfil de WhatsApp.

Per la seva banda, Cifuentes ha defensat que va aprovar dos anys després perquè es va tornar a examinar, tot i que no existeix cap pagament de matriculació i no hi ha cap registre de l'examen. La universitat pública ha obert una investigació per aclarir què va passar.El diputat de Podemos, Iñigo Errejon, ha valorat que aquesta informació com "extraordinàriament greu" en ser preguntat en els passadissos del Congrés i ha recordat que "per molt menys va dimitir un ministre a Alemanya".La periodista de La Sexta, Ana Pastor, ha publicat en el seu compte de Twitter l'acord entre el PP i Cs de Madrid on es detalla que serà apartat del seu càrrec públic qualsevol que hagi "enganyat o falsificat en el seu currículum o qualificació professional acadèmica".