La pressa de Rajoy perquè es formi govern a Catalunya

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 12:00 h

El president espanyol insisteix que cal “un candidat net”

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, espera que es produeixi una investidura a Catalunya “tan aviat com sigui possible”.

Ha fet aquestes manifestacions als passadissos del Congrés dels Diputats abans d’assistir a la sessió de control i després que la defensa de Jordi Sànchez anunciés aquest dimarts al Tribunal Suprem la intenció del número dos de Junts per Catalunya d’abandonar la política si surt en llibertat.



Preguntat per si necessita aquesta investidura perquè li urgeix aprovar els pressupostos –que no compten amb el suport necessari del PNB mentre es mantingui el 155- Rajoy ha apuntat que “cal tornar a la normalitat ja”.



Després d’aquestes manifestacions, durant la sessió de control i en resposta a una pregunta del portaveu adjunt del PDeCAT Jordi Xuclà, Rajoy també ha fet referència a la situació política a Catalunya.



“Han trencat tots els límits, s’han saltat la llei, han dividit la gent, han fet fora les empreses, han subestimat l’Estat, han sobrevalorat els seus líders --i si no mirin el que està passant en aquests moments-- i jo els recomanaria que miressin endavant, posessin un candidat net, compleixin la llei, i a veure si entre tots som capaços de construir alguna cosa positiva”.

