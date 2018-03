[Vídeo] Catalá marca el límit de la llibertat d'expressió segons la ideologia

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 11:30 h

El ministre defensa que no existeix cap retrocés de drets a l'Estat

Redacció | El ministre de justícia, Rafael Catalá, distingeix els delictes d'injúries i calúmnies segons ideologia. Ho ha fet durant la resposta sobre la llibertat d'expressió a l'Estat en la sessió plenària d'aquest dimecres al matí al congrés dels Diputats, on ha argumentat que els insults a dirigents del PP i el PSOE són delictes. En canvi, s'ha oblidat de les amenaces i coaccions a dirigents independentistes, entre altres.

En ser preguntat pel retrocés de llibertats a Espanya, Català ha avalat les sentències judicials contra cantants i tuitaires que critiquen certs partits o dirigents i creu que una cosa és llibertat d'expressió i l'altra, els insults, les amenaces i les coaccions que concorren en un delicte i que, segons el ministre, són jutjats per tribunals independents.

Com a exemples però, només ha mencionat frases crítiques d'algunes cançons de Pablo Hasel i Valtonyc contra dirigents del PP com Bauza i Miguel Ángel Blanco, i del POSE com Patxi López. En el seu argumentari però, s'oblida d'expressions del mateix índole contra alguns líders independentistes o contra grups polítics com Podemos.

Catalá defensa que no existeix cap retrocés en la llibertat d'expressió a l'Estat pic.twitter.com/2WNMIKpuNJ — directevideos (@directevideos) 21 de març de 2018 D'altra banda, Catalá ha sortit en defensa de la llibertat d'expressió a Espanya i ha assegurat que no es constata cap "retrocés". En aquest sentit, ha sentenciat que l'Estat té un sistema de llibertats, recollides en la Constitució, i de garanties a través dels Tribunals de justícia. Per això, creu que "la llibertat està molt forta i té un molt bon estat de salut".

