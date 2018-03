Torrent anuncia una nova ronda de consultes

Torrent ha comparegut al despatx d'audiències del Parlament poc després que la portaveu de JxCAT, Elsa Artadi, li comuniqués de manera oficial que Jordi Sànchez havia renunciat a la candidatura per tal de ser investit. Tot això, JxCat només ha fet saber a Torrent que retirava la candidatura de Sánchez a la investidura però s'ha comentat la intenció de l'expresident de l'ANC renunciar també a la seva acta de diputat.

"La seva renúncia és sense cap mena de dubte un fet que no s'hauria d'haver produït mai, però és un fet que l'honora. En un acte de generositat renuncia al seu dret", ha esmentat referint-se a la renúncia de Sànchez. La conversa amb JxCAT

Torrent ha comentat que Jordi Sànchez li ha fet arribar un escrit de denúncia a la seva candidatura per entendre que és "el millor servei que ara pot fer al país". En aquest mateix escrit, Sànchez emplaça al president del Parlament a convocar amb la màxima celeritat una sessió d'investidura d'un nou candidat.

