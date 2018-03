Aquest és el text de Sànchez on anuncia la seva renúncia com a candidat

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 13:00 h

L'expresident de l'ANC demana a Torrent que després de la ronda de consultes convoqui un nou ple

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | JxCat ja ha retirat oficialment la candidatura del seu número dos, Jordi Sánchez, a la investidura com a president de la Generalitat.

Sànchez demana a Torrent per carta que doni "per retirada la meva candidatura a la presidència de la Generalitat. Crec, sincerament, que és el millor servei que ara puc fer pel país. La generositat que va tenir el president Puigdemont el passat 1 de març per facilitar la constitució d'un govern el més aviat possible, ara m'obliga a mi. I ho faig convençut que cap altra decisió pot aportar una millor solució".

En el text, l'expresident de l'ANC demana "que de manera immediata i després de les consultes oportunes, convoquis la sessió d'investidura amb l'objectiu que la ciutadania recuperi el dret a un govern legítim i just" i també que "traslladis als companys i companyes del Parlament el meu neguit per evitar les interferències externes que avui pateix el Parlament".

Notícies relacionades

La portaveu del grup, Elsa Artadi, i la diputada Laura Borràs han mantingut aquest dimecres al matí una reunió a primera hora amb el president del Parlament, Roger Torrent, per fer-li arribar la decisió, després que el propi Sánchez anunciés dimarts la seva intenció de no seguir amb la candidatura i, fins i tot, de renunciar a la seva acta de diputat.Aquest darrer extrem, però, no ha estat formalment tramitat i, per tant, JxCat només ha fet saber a Torrent que retirava la candidatura de Sánchez a la investidura. La comunicació i la reunió s’ha produït només unes hores abans que el president comparegui públicament per explicar els propers passos a seguir des de la seva posició a la cambra i a l’espera de poder iniciar una nova ronda de contactes per provar si hi ha altre candidat amb suports per poder ser investit.En les darreres hores, el nom del diputat de JxCat Jordi Turull és el que més força ha agafat per assolir aquesta posició.Consulta