Castiguen un mosso que va acompanyar Puigdemont a Brussel·les

Li deneguen una excedència i el baixen de categoria

Redacció | Rebaixa en la seva categoria laboral i denegació d'una excedència. Aquests són els càstigs que la Conselleria d'Interior, intervinguda pel 155, ha aplicat al Mosso d'Esquadra que va acompanyar el president Carles Puigdemont en la seva sortida de Catalunya i en les primeres setmanes a Brussel·les.

El Departament d'Interior ha denegat, per via del 155, una excedència al sergent dels Mossos d'Esquadra que protegia Carles Puigdemont a Bèlgica i que des de dilluns estava obligat a reincorporar-se al cos, segons fonts de l'entorn de Puigdemont. Actualment, però, es troba de baixa, tal com informa l'ACN.

Tanmateix, quan torni, el sergent, que ja es troba a Catalunya, estarà destinat a tasques de seguretat ciutadana a Martorell, fet que suposa una rebaixa en la seva categoria laboral. Abans, el mosso estava adscrit a l'àrea d'escortes.

Investigat i expedientat

Anteriorment, Afers Interns dels Mossos el va interrogar i Interior el va expedientar després que viatgés amb Puigdemont a Bèlgica utilitzant un permís per hores extres i vacances per acompanyar. Un cop resolt l'expedient, l'escorta es podria exposar a una sanció.

A banda, fa poc més d'un mes, el Departament d'Interior va iniciar una altra investigació interna per determinar si hi havia més membres del cos escortant Carles Puigdemont a Bèlgica, aprofitant els seus dies de festa.

