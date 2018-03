21 de març de 2018, 15.41 h

"Llarena interfereix en la investidura del Parlament"



Mode ironic on.



Ospa dreta (que diem al meu poble)!!!



Quina mania tenen els jutges de "polititzar la justicia" i de "judicialitzar" el mercat "lliure", el tràfic de persones, el "turisme sexual", etc. detenint gent de bé com els empresaris de tracta de blanques i de prostíbuls... o els FDLGP promotors de la xenofòbia, el racisme i el feixisme. Es podrien limitar a les multes de tràfic (d'influències).



Mode ironic off...