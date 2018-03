[Vídeo] Lliçó de Puigdemont davant tota Europa quan uns unionistes maleducats intenten rebentar el debat on participava

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 15:05 h

El vell continent comença a descobrir l'arrogància i prepotència espanyola

Gerard Sesé @gerardsese | Llicó de democràcia i tarannà pacífic de Carles Puigdemont al debat que ha participat en la 'Maison de la Paix' de l'Institut d'Estudis Internacionals i Desenvolupament de Ginebra. La moderadora, una periodista de la BBC, Imogen Foulkes, no ha pogut controlar els espanyols maleducats que han interromput constantment el president amb crits i de molt males maneres. "Això és l'Espanya!" Així intentava contestar un assistent cansat de les impertinències dels espanyols.

Increpat en diverses ocasions per espanyols unionistes que l'han interromput durant les seves respostes, Puigdemont ha acabat defensant la República catalana. "Està prohibit votar? Està prohibit votar, d'acord! És per això que volem marxar i fer una República", ha dit. El líder de JxCat havia dit just abans que defensar la unitat d'Espanya és tan "legítim i democràtic" com defensar la independència, i ha dit que el que cal és votar. "Podem posar-nos d'acord en el fet que aquestes diferències es resolguin a través d'una votació? Sí o no? Si és que sí, què fan els polítics a la presó, encara? Perquè el govern és a l'exili?", ha afirmat.

Davant de la desesperació de la diplomàcia espanyola veient com Puigdemont va oferint debats i conferències per arreu d'Europa, els unionistes, de ben segur que de manera coordinada, han aconseguit fer tres preguntes. Tres dones, una que ha dit que els nens catalans no parlen bé el castellà, una altra que s'identificava com la majoria silenciosa i una tercera que li preguntava si Puigdemont acceptaria que Tarragona i Barcelona se separessin de Catalunya per seguir a Espanya.



El president ha contestat serenament i, amb arguments, ha destrossat els intents unionistes de rebentar l'acte aconseguint grans aplaudiments. Sobre Tabarnia ha recordat quina és la majoria del Parlament i ha assegurat que si algun dia es converteix en una proposta seriosa segur que ningú aniria a la presó per a defensar-la. Sobre l'escola ha recordat que l'informe Pisa dona millors qualificacions a nens catalans sobre el castellà que en altres comunitats monolingües i sobre la majoria silenciosa ha dit que és un concepte erroni perquè podien haver votat l'1-O.



