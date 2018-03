[Vídeos] Aquest és Jaime Vizern, l'ultra que s'ha colat a la casa de Puigdemont a Bèlgica

Vizern portava posat l'uniforme de la Guàrdia Civil, per la qual cosa els agents de la policia belga li van obligar a treure-se'l i li van demanar que abandonés la zona amb el seu company, fins on havien arribat en un cotxe de lloguer i on havien passat una estona fent vídeos amb el mòbil.

A banda de presidir DUE, Vizern està estretament relacionat amb ultres espanyolistes i molts dels actes que han impulsat al Bages, on ell resideix. A Manresa -per exemple- ha impulsat activament dues concentracions al novembre; una com a membre de la germandat Hermanos Cruzados i una altra que ell mateix va convocar com a president de DUE i que va motivar la resposta d'un grup antifeixista. En aquesta mateixa manifestació, un cop desconvocada, Vizern va atacar un activista antifeixista.També és conegut per altres membres de l'esquerra antifeixista -sobretot- per la seva presència en la concentració ultra davant la seu de la CUP nacional a Barcelona i per dedicar-se a arrencar llaços grocs o fer pintades a diverses poblacions del Bages. A més, està relacionat amb la parella ultra de Balsareny amb qui va parlar Rajoy.Mentre eren als voltants de la Casa de la República de Waterloo, els individus han fet una sèrie de vídeos sobre el que pretenien dir a Puigdemont -sembla que no estan al corrent que el president és aquests dies a Ginebra- i aquest ha estat el resultat. Que cadascú jutgi lliurement: