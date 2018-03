Carles Puigdemont i Anna Gabriel es troben a Ginebra

21 de març de 2018, 16.42 h

Serà el "president legítim" de la vostra entitat privada d'afeccionats a la Filatèlia o la Numismàtica. On jo visc (on als mapes polítics de coloraines hi diu "Catalunya") va presidir, posat a dit pel masover del Mas una casa de putes (pretesament un "parlament"), on va dedicar-se en exclusiva a vomitar bilis contra Espanya, contra el castellà, contra els no nacionalistes,... va carrgear-se per la seva jeta els estatuts, les normes internes, el reglament, la constitució i la dignitat de ... Llegir més