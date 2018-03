La Secció Sindical de Vueling confirma la vaga pel 25 i 26 d'abril i pels dies 3 i 4 de maig

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 18:00 h

L'aeroport d'El Prat seria el més perjudicat

Redacció | S'esvaeixen els dubtes sobre la vaga de pilots de Vueling per Setmana Santa que havia avançat el directe!cat aquest dilluns. Segons una nota informativa interna del 'Sindicat espanyol de pilots de línies aèries' (SEPLA) a la qual va tenir accés aquest diari, els pilots de la companyia haurien posat en marxa una vaga "per aconseguir un tercer conveni col·lectiu d'acord a les nostres expectatives al mercat". La vaga estaria confirmada ara pels dies 25 i 26 d'abril i 3 i 4 de maig.

En principi, la Secció Sindical hauria comunicat a l'empresa la seva "posició" i -"davant de la seva incapacitat per reconduir la situació i per acomplir als acords signats amb SEPLA"- hauria procedit a "iniciar tots els tràmits legals i necessaris per convocar una vaga". Pel que fa a l'altra versió dels fets, segons un comunicat del Comité de Direcció de Vueling a que ha tingut accés directe.cat, l'empresa està en "absolut desacord amb la decisió" de SEPLA i voldria seguir negociant fins el darrer moment per evitar la vaga. De fet, en el text, responsabilitza el sindicat de tallar les negociacions unilateralment després de "diverses" reunions.

El Prat, el més afectat

Tots els vols de 'Vueling' es veurien afectats, però el del Prat serà l'aeroport on més es notarà la vaga en ser on més vola la companyia. "SEPLA sempre ha donat suport a la companyia i ha apostat pel creixement, però estem en un punt d'inflexió en el qual fan falta gestos per seguir creient en el projecte. Esperem que l'empresa recapaciti i sàpiga entendre la situació i la problemàtica del col·lectiu", diu la nota del Sindicat; en contraposició a la del Comité de Direcció de 'Vueling', que assegura que ha presentat una proposta de negociació que inclou "molts dels aspectes que la Secció Sindical habia traslladat com a importants".



Les decisions del sindicat estarien avalades per més del 90% dels seus membres, que la setmana passada van mostrar el seu suport a la Secció Sindical en unes eleccions. Ara, falta veure els serveis mínims que imposarà el Gobierno.

