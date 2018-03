Llarena aconsegueix apartar Rovira i Romeva del futur Govern

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 17:00 h

ERC no deixarà repetir els perseguits per la justícia espanyola

Redacció| Ni Raül Romeva ni Marta Rovira formaran part del futur Govern; tot i que fins ara hauria estat sobre la taula que ell repetís com a conseller d'Exteriors i la secretària general del partit es postulava per substituir Junqueras com a vicepresidenta de la Generalitat. Segons ha avançat l'ARA, ERC ha decidit -després de setmanes de reflexió i xerrades amb els advocats- no comptar amb cap dels investigats per l'1 d'octubre per ocupar càrrecs al proper Executiu.

Romeva i Rovira s'han vist especialment afectats per la decisió conjunta del president i la mateixa secretària general dels republicans, ja que la resta de perseguits per la justícia espanyola ja s'havien descartat anteriorment com a futurs membres del Govern. Carles Mundó i Dolors Bassa s'havien retirat per decisió personal i -tot i que volien repetir com a consellers- Antoni Comín i Meritxell Serret no ho podien fer des de l'exili, segons el partit. Pel que fa a Oriol Junqueras, ell mateix s'hauria descartat tenint en compte la seva situació.



Segons fonts consultades per l'ARA, Rovira i Romeva han acceptat el nou escenari per tal que els nous consellers puguin actuar lliurement des del Govern, sense estar en llibertat vigilada. Al seu torn, ella seguirà com a secretària general del partit i presidenta del grup parlamentari, i Romeva -com la resta de diputats en actiu- mantindrà el seu escó al Parlament.



Davant la notícia que el jutge Pablo Llarena obrirà les actes de processament de manera imminent -ha citat molts dels investigats el proper divendres-, la idea d'ERC és també protegir els diputats investigats per tal que el Tribunal Suprem no els enviï a presó preventiva amb l'excusa que ser part del Govern podria suposar un risc de reiteració delictiva.