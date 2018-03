Més manca de transparència amb l'1-O: Un senador basc denuncia que el Gobierno ignora les seves interpel·lacions

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 19:00 h

Demanen que s'aclareixin responsabilitats

M.B| "Després dels silencis i llacunes del ministre de l'Interior en la seva compareixença sobre Catalunya, vam presentar diverses interpel·lacions al Govern demanant més informació. Aquestes segueixen sense ser contestades en gran part". Ho assegura via Twitter el senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, que torna a assenyalar la manca de transparència del Gobierno pel que fa a l'anomenada Operació Copèrnic, que pretenia evitar la celebració del referèndum d'autodeterminació del passat 1 d'octubre.

Segons Iñarritu -que, amb tot, assegura que seguirà "insistint" per rebre respostes- la compareixença del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, el passat 18 de gener al Senat, va deixar "sense resoldre" moltes qüestions. És per això que la seva formació ha registrat una sèrie de preguntes per demanar explicacions al Gobierno.Demana que contestin sobre quines són les escoles o punts de votació als quals van acudir, a quants es va planificar anar en un principi i quin era el dispositiu planificat per cadascun d'ells. També vol xifres de les persones detingudes i denunciades per les Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya durant l'operació, on i en relació a quin suposat delicte es van dur a terme aquestes.D'altra banda, exigeix dissipar dubtes sobre qui, quan i on es va decidir l'operatiu de l'1-O, la llista inicial d'escoles en que devia intervenir la policia, sota quins criteris es van seleccionar, en quin moment es van paralitzar les càrregues policials, per quina raó i qui ho va decidir. A més, vol informació sobre el total de càrregues policials que va haver-hi, en quins llocs, quin cos policial les va dur a terme (Policia Nacional o Guàrdia Civil), per quina raó, amb quins resultats, quin material policial va ser usat, quants detinguts i identificats va haver-hi a cada càrrega, quants ferits i de quin tipus o quants agents ferits va haver-hi i de quin tipus van ser. Per acabar, Iñarritu demana saber quants i quins danys materials va haver-hi motivats per l'operació policial.