Aquestes són les opcions que poden passar si es convoca un ple d'urgència demà mateix

21 de març de 2018, 18.39 h

No pot ser que després de tantes reunions, no s'hagi arribat a les solucions. I no s'enten per què si la gent més preparada en politica de Catalunya, tot i estar emmanillats per el gobierno español, no hi troba el cami, em queda la sospita de que alguna cosa no s'ens explica prou, o prou be. Perque, a veure:

La CUP vol presumir d'independentisme però no facilita gens que s'arribi a un començament, tant just com necessari, i per descomptat, desitjat per dos milions i mig de catalans que h...