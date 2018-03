La ''miserable'' reacció del PP als despatxos del Parlament en conèixer la decisió de Llarena

21 de març de 2018, 20.31 h

"Ataquaen amb pintades la seu del Partit Popular a Sabadell"

https://politica.e-noticies.es/amenazas-a-los-populares-en-sabadell-116452.html



Potser això TÉ QUELCOM A VEURE (no ho sé, eh?). Que consti que els fatxes rojigualdos em cauen com la mateixa merda, com els nazi - oanistes "perifèrics", però encara em cauen pitjor ELS FDLGP QUE AMENACEN DE MORT.



Us fan riure, les amenaces de mort, o què???!!!



Ha sortit algú d'ERC a condemnar-ho...?