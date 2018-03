Els CDR planegen una resposta contundent si hi ha més presos polítics

Última actualització Dimecres, 21 de març de 2018 20:30 h

Convocada una concentració divendres a Barcelona per "reaccionar immediatament al que pugui passar"

Redacció| Els CDR reaccionen a la notícia d'aquest matí que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha citat aquest divendres als dirigents independentistes encausats per l'1-O per comunicar-los l'ordre de processament i estudiar si els envia a la presó de manera preventiva. A través de les xarxes socials, des de diversos indrets del país, estan cridant a respondre de manera contundent si finalment s'acaba empresonant els sis diputats de JxCat i ERC que han estat citats per Llarena i -per tant- augmentant la xifra de presos polítics a les presons espanyoles.

Des del compte que aglutina tots els CDR de Catalunya, de fet, s'ha enviat un missatge que resumeix els que han estat distribuint des d'altres comitès populars com el de Tarragona, Sabadell o alguns barris de Barcelona; entre altres: "Hola, Mariano Rajoy! Que sàpigues que si divendres empresoneu algú més, farem de Catalunya el vostre infern", adverteixen per afegir que "per cada nou empresonament, farem un pas endavant" i "respondrem amb força per conquerir la nostra llibertat".



En aquest sentit, han instat els catalans a restar atents a les xarxes socials si hi ha detencions.