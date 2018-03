Antonio Banderas s'inventa què pensaria Pablo Picasso sobre la independència

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 05:00 h

Usar un mort per a defensar l'unionisme

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Antonio Banderas, el reconegut actor malagueny que ha fet carrera d'èxit a Hollywood, està presentant la sèrie que protagonitza i que ha creat National Geographic anomenada 'Genious' (Genis) i que resulta ser un biopic de grans personatges de la història. La primera temporada, sobre Albert Einstein, ha estat tot un èxit de crítica i audiència. Ara, Banderas encarna Pablo Picasso, el reconegut pintor que va ser acollit per Catalunya.

Immers en la promoció, Banderas ha estat entrevistat pel diari El Mundo , que, com no podia ser d'una altra manera li ha preguntat pel procés: "No sé com veuria Picasso el que està succeint ara. Jo crec que ell no seria nacionalista, sincerament. Li diria 'No som mediterranis?' Aquí hi ha alguna connexió entre la meva manera de pensar i la seva".

Però, lluny d'evitar el tema, l'actor s'hi recrea, parlant d'ell mateix i del pintor: "Sense voler ferir a ningú [...] la consideració que jo faig -no sé si Picasso la faria- no seria política, sinó humana, de cor. Jo he admirat molt als catalans, i els he estimat molt en la distància i en la proximitat. [...] Amb aquest tema de l'independentisme és com si algú que t'estima molt et rebutja. Nosaltres, a Andalusia, no som opressors, nosaltres més aviat som oprimits. No volem oprimir-vos. De veritat voleu marxar? No té res a veure amb la política. És una mica més d'afectes".

Encara hi ha més, per acabar de reblar el clau, ha sentenciat "hi ha molta gent que us vol a Espanya! Hi haurà molts gilipolles que fan servir tot això per ficar-se amb vosaltres, però hi ha molta gent que us mira i que mira al sistema català; l'amor per la feina ben feta, per la serietat, que sempre ho he viscut amb ells. Jo crec que Picasso pensaria igual... molt malagueny".