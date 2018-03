Torrent no té clar la fi del 155 amb la presidència de Turull

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 09:55 h

Les paraules del ministre de Justícia, Rafael Català, sobre la idoneïtat de la presidència de Jordi Turull, "no és el més adequat perquè té causes pendents", han interpel·lat directament al president del Parlament, Roger Torrent, qui a El Matí de Catalunya Ràdio ha matisat que davant l'escenari que el 155 no s'aixequi amb la investidura d'un nou president el que caldrà fer és "defensar, com fins ara, els drets polítics de la ciutadania de Catalunya i la institució (Parlament)".

Torrent, que ha volgut deixar clar que hi ha una "necessitat urgent" de fugir del 155, recorda que l'acord del Senat per aprovar l'aplicació de l'article concreta que "un cop constituït un Govern, cau el 155. I aquest Govern l'escollirà el Parlament". En aquest sentit, el president remarca que el moment "interpel·la" els partits a un fer possible un acord polític, ja que "no hem de permetre qualsevol altra ingerència".