El bloc del 155 intenta a la desesperada frenar el ple d'investidura

El president del @parlamentcat m’ha trucat per demanar opinió sobre l’actual moment polític i el procés d’investidura. Li he traslladat la posició del nostre grup, contrari a forçar procediments i terminis, compromès a preservar el normal funcionament de les nostres institucions

El PSC també està en contra del ple d'aquesta tarda. El president del grup parlamentari PSC-Units, Miquel Iceta, va traslladar al president del Parlament, Roger Torrent, que el seu grup és "contrari a forçar procediments i terminis". De moment però, no ha anunciat cap recurs ni petició a la cambra.

Per la seva banda, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha qualificat de "cacicada" la convocatòria del ple, i ha afegit que la decisió de Torrent és "propi de repúbliques bananeres". Segons Albiol la convocatòria és "un frau de llei" i "vulnera els drets dels diputats".

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha demanat la desconvocatòria del ple fins que s'aclareixi la situació de Turull, citat per aquest divendres pel jutge del Suprem Pablo Llarena.

