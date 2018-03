Comín veu imprescindible l'acord amb la CUP i manté viva l'opció Puigdemont

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 11:15 h

El conseller a l'exili assegura que amb l'avançament del ple, "el retorn de l'acta no té sentit"

Redacció | El diputat a l'exili, Toni Comín, ha reiterat aquest dijous al matí que cal treballar per tancar un acord amb la CUP. "Els necessitem i hem de discutir com hi arribem a un acord", ha sentenciat Comín, que ha afegit que "per això el debat no ha de ser si tornem l'acta o no" els exiliats a Brussel·les.

En una entrevista a Rac 1, Comín ha apel·lat a la "cultura antirepressiva" de l'esquerra anticapitalista i, a títol personal, ha defensat que "la probabilitat que la CUP hi doni suport és molt alta". "Se'm fa molt difícil pensar que la CUP no se sumi" a una proposta que passa, al seu entendre, per "impedir que el jutge atropelli els drets del diputat".

El conseller a l'exili ha defensat que "amb l'avançament del ple, el retorn de l'acta no té sentit" perquè, segons Comín, "és molt important que es blindi el projecte de Brussel·les", una tasca que assegura passa per "constituir de manera pública i formal" el Consell de la República i la seva Assemblea. En aquest sentit, ha posat el focus en la importància que Carles Puigdemont pugui ser investit president quan s'hagin fet les reformes legislatives "que volem fer". "Per això no ha de renunciar a ser diputat", ha insistit Comín, que entén que llavors no té sentit aritmèticament plantejar només la seva renúncia. Amb tot, Comín, que ha advertit que el 'tenim pressa' va fer "mal en l'altra etapa", ha reclamat treballar "fins a l'extenuació" per sumar als cupaires a un acord estratègic d'investidura. "Necessitem la CUP per moltes raons", ha sentenciat.

