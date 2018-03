CatComú també desconfia que amb la investidura Catalunya ''surti del bloqueig''

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 11:45 h

Alamany admet que tot i la formació de Govern "no sap" si s'acabarà amb el 155

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | Catalunya en Comú també desconfia de la paraula de l'Estat i afirma que "no sap" si amb la investidura de Jordi Turull i la formació de Govern es podrà acabar amb el 155.

© Laura Batlle Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes investidura, llarena, turull

"No sabem si aquest debat d'investidura permetrà sortir del bloqueig en el qual està Catalunya, si acabarà amb el 155" ha confessat la portaveu Elisenda Alamany. Segons ha explicat a TV3, els comuns es plantegen "molts interrogants": "Demà serem més a prop de pensar en el nostre Govern? Acabar amb el 155? És el que ens hauria de preocupar"

Alemany "lamenta" que el Parlament arribi a aquesta situació perquè el jutge Llarena ha citat a sis processats: "És una ingerència. És una expressió més que el Partit Popular ha abocat a tots els ciutadans a una situació delicadíssima". En aquest sentit, considera que "la solució no passa per empresonar i escapçar partits polítics, però dit això, davant aquesta involució i ofensiva autoritària demanem que anem a una estratègia per tenir un Govern que governi per sortir d'aquesta situació".

Votaran 'No' a Turull

Amb contundència la portaveu de Catalunya en Comú ha respost sobre el sentit del vot de la investidura: "Votarem d'acord amb un model de país, Turull representa una figura fosca, defensem un model que no faci la gent vulnerable, que l'expulsi del país, no votarem a favor".

Notícies relacionades