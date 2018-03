L'obra sobre presos polítics bat el rècord de visitants en només 15 dies

L'obra sobre presos polítics la va adquirir l'empresari lleidatà Tatxo Benet per uns 80.000 euros, poc abans de la seva retirada d'ARCO el passat 21 de febrer a petició d'Ifema, Fira Madrid.

La de Santiago Serra, però, només s'hi estarà un mes i mig, fins al 22 d'abril, ja que després viatjarà fins a Barcelona per exposar-se al CCCB. L'obra inclou 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats de presos polítics a Espanya, entre els quals hi ha Oriol Junqueras i Jordi Sànchez.

