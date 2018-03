La investidura de Turull posa contra les cordes Felip VI

22 de març de 2018, 13.50 h

Manel C. C de cap de cony, anarcoganxet. Vas mal follat, ets molt mala gent. Fart de menjablanc. Setciencies. Que cony saps tu de l'anarquisme, anarco amb butxaca de dretes. A tu no et van parir, et van cagar.