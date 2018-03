Els pros i contres de Turull, segons la CUP

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 13:35 h

El Consell Polític decidirà el seu vot dues hores abans del ple

Redacció | Turull sí o no? Aquesta és la decisió que haurà de prendre el Consell Polític de la CUP aquesta tarda, dues hores abans de la celebració del ple. En un document enviat a les seves bases amb els arguments a favor i en contra, la formació planteja investir Jordi Turull com a president com un embat a l'Estat o rebutjar la investidura per la "manca de voluntat de ruptura" de JxCat i ERC.

En aquest text, avançat per La Vanguardia i el diari Ara, la CUP explica que consideren que no hi ha hagut avenços en l'estratègia republicana durant la negociació però, per contra, consideren que això seria "un missatge de continuïtat amb l'1-O" davant l'intent de l'estat de "retirar de la circulació" totes les persones que van participar en el referèndum.

Els arguments del possible 'no' de la CUP

El partit anticapitalista creu que JxCat i ERC no avancen cap a l'estratègia en favor de la República per abandonar l'autonomisme ni veuen que caminin cap a la ruptura.

A més, critiquen el perfil de Turull per lligar-lo al PDeCAT, a les retallades del Govern d'Artur Mas, per no haver fet res per retractar-se del cas del 3% de Convergència, de la que va ser dirigent.

Embat a l'Estat

Per contra, el partit anticapitalista creu que fer Turull president seria un clar missatge de continuïtat de l'1-O i dels seus efectes, suposa un embat a l'Estat i considera que forçaria JxCat i ERC a mantenir un compromís més ferm amb la República.

La presa de decisió

Per si no n'hi hagués prou, segons informa EFE, el secretariat nacional proposa un sistema de votació tipus arbre i demana als consellers polítics que es pronunciïn en primer lloc sobre el candidat proposat per JxCat, Jordi Turull.

Si el Consell Polític accepta la candidatura, s'entendrà que els quatre diputats votaran a favor i Turull serà investit aquesta tarda amb la majoria absoluta requerida, mentre que si es rebutja, llavors els participants a la reunió hauran de decidir si opten per mantenir les quatre abstencions o bé aquestes es converteixen en quatre vots contraris.

