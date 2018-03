''Que us donin pel cul a tots'', el tuit que agrada a un membre del Consell Nacional del PSC

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 14:30 h

La publicació fa referència als independentistes

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Un unionista ventilat escrivia tot un seguit d'exabruptes, amb un clar deix homòfob, a Twitter carregant contra una conferència en format de debat de la periodista Bea Talegón, l'advocada de drets Mireia Vila i el periodista Arturo Puente per parlar de l'actualitat del procés. I un dirigent socialista li ha fet 'like'.

Ernest Suñe, membre del CN del PSC © Ajuntament del Masnou Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ernest suñe, homofobia, psc, socialistes

Ernest Suñé, portaveu socialista a l'ajuntament del Masnou, membre del Consell Nacional del PSC i que va exercit com agent de la Policia Local fins a l’any 1997 a la mateixa ciutat, ha cregut que el tuit d'un perfil anònim que es fa dir "Capità Noctas" era suficientment bo per a fer-li un 'like', és a dir, un m'agrada.

El tuit en qüestió carregava durament i amb un baix to que, justament, un polític progressista hauria de condemnar. El tex és contra una conferència en forma de debat sobre el procés a l'Ateneu Barcelonès.

La publicació exacta amb el qual s'ha sentit interpel·lat Ernset Suñé com per fer m'agrada diu: "Xarlatans per tot. Conferenciants, escrividors de pacotilla, tertulians, ganduls que no afronten la vida de cara, i tiren de blablaba per viure del cuento. Que us donguin ben bé pel cul a tots. Però sobretot als imbècils que van a escoltar-los".

Lluny de retractar-se i demanar perdó, Suñé ha denunciat que els que l'han criticat "són la nova inquisició" i, calcant el discurs de Ciudadanos, ha afirmat que "els que no som purs no tenim cabuda a Nàrnia".



Aquí la captura que ho demostra:



Notícies relacionades