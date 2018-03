El TS manté Forn a la presó i rebutja la llibertat sota fiança

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 14:05 h

La Fiscalia demanava 100.000 euros

Gerard Sesé @gerardsese | Finalment, el Tribunal Suprem ha fet cas omís a la Fiscalia i mantindrà Quim Forn, conseller legítim de Catalunya, en presó preventiva. Desestima així la petició de la Fiscalia que li atorgava la possibilitat de sortir de la garjola si l'exregidor del PDeCAT a Barcelona pagava 100.000 euros.

La justícia espanyola, desbocada: la sala d'apel·lació del Suprem, finalment, ha decidit mantenir a presó l'exconseller d'Interior Quim Forn. Així, dilapida la petició per ordre directa del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar que al·legava que no hi ha cap perill de reiteració delictiva, que s'ha allunyat de la política i per malaltia.

Els tres jutges del TS fan cas així a l'acusació particular de VOX, que no volia l'excarceració. A més, la justícia espanyola humilia així el polític català ja que, hauria deixat entreveure que si renunciava a l'escó tindria possibilitats de sortir, però ni així.

